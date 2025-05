Kabelsalat mit Holz bändigen

Gefertigt aus Mahagoni, Eiche oder Nussbaum bringt der handgearbeitete Halter Wärme und Wertigkeit in die sonst oft funktional-kühle Techniklandschaft. Die präzisen Fräsungen halten Kabel sicher in der Spur – ganz ohne grelle Farben, Saugnäpfe oder Kabelbinder. Eine Klebefläche an der Unterseite befestigt den Helfer in den Abmessungen 90x24x30mm sicher auf dem Schreibtisch. Bis zu vier Kabel lassen sich durch die Schlitze einfach zu heran- und wieder zurückziehen. Der Kabelhalter ist – auf Wunsch mit Gravur auf der Oberseite – ab 29 Euro plus Versand bei etsy.com erhältlich.