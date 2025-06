Energie zum Einschenken

Am 25. Mai ist wieder Towelday – der höchste Feiertag für alle, die Douglas Adams und seinen Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" ehren. Rechtzeitig zu diesem intergalaktischen Anlass hat Brain-Media.de das wohl galaxiswürdigste Handtuch aller Zeiten am Start: flauschig, praktisch, stilvoll – und natürlich für exakt 42 EUR erhältlich. Warum? Weil 42 eben die Antwort auf alles ist.