Full Stack Cooking

IT und Küche passen nicht zusammen? Falsch gedacht – mit dem Motherboard-Schneidebrett bringen Sie High-Tech-Vibes auf Ihre Arbeitsfläche. Denn das Küchentool sieht aus, als hätte ein Motherboard seine Karriere als Hauptplatine an den Nagel gehängt, um fortan nur noch kulinarische Datenströme zu optimieren. Wer gern das Messer sausen lässt, sollte sich dieses Gadget einmal genauer anschauen.

Das Motherboard-Schneidebrett ist perfekt für jeden IT-Nerd, Hobbykoch oder einfach als Geschenk für den DevOps-Guru, der endlich seinen eigenen "Server" für Käse und Wurst in Betrieb nehmen will. Denn schließlich müssen auch Computerfreaks manchmal etwas analog essen und vorher schneiden. Die Abmessungen der Unterlage aus kratzfestem, gehärtetem Glas betragen rund 40 x 30cm, was genug Platz für diverse Lebensmittel bieten sollte. Rutschfesten Gumminoppen an der Unterseite sorgen für einen guten Grip. Das Gadget ist unter anderem bei radbag.de für rund 20 Euro plus Versand erhältlich.