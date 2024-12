In den Tiefen des Backends

Auch wenn das Kleidungsmotiv auf den ersten Blick aufgrund des niedlichen Kaninchens eher an Ostern denn an das bevorstehende Weihnachtsfest erinnert – die Message ist klar: Die unter der Oberfläche jedes noch so hübschen Frontends lauernden Gefahr eines Systemfehlers macht es erforderlich, dass sich fähige Entwickler und tapfere Admins täglich darum bemühen müssen, das Backend-Monster im Zaum zu halten. Die witzige Illustration lässt sich auf ein T-Shirt, Girlie-Shirt oder einen Kapuzenpulli aufdrucken und ist bei GetDigital zwischen 20 und 34 Euro plus Versand erhältlich.