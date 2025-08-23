USB-Hub im Gamecontroller-Design

Für alle, die schon PCs betreut haben, als USB noch Neuland war, bringt das PS/2-T-Shirt den Retro-Faktor direkt in den Admin-Alltag – und macht auf den ersten Blick klar, dass Sie wirklich schon lange im Geschäft sind. Die beiden runden Symbole stehen für die Anschlüsse aus der PC-Ära vor USB: Violett für die Tastatur, grün für die Maus. Ein stilles Zeichen, dass Sie schon vor Plug-and-Play wussten, wie man Hardware richtig anschließt.