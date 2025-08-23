1 Minute
USB-Hub im Gamecontroller-Design
Viele professionelle Anwender haben einen chronischen Engpass an USB-Anschlüssen für das Notebook. Daher passt der witzige USB-Hub "Game Hub 2000" hervorragend neben die eher unauffälligen Eingabegeräte auf dem Schreibtisch. Die vier zusätzlichen Ports beinhalten auch einen USB-C-Anschluss für Smartphones oder anderes modernes Zubehör.
Der Game Hub 2000 verteilt außerdem den Strom intelligent, um je nach Anforderung aktive Geräte wie beispielsweise externe Festplatten stabil zu versorgen. Mit dem Gadget sind nicht nur Gamer und Technikfreunde gut versorgt, auch ganz normale Anwender freuen sich bestimmt über einen Eyecatcher am Arbeitsplatz. Alternativ eignet sich der USB-Verteiler im Gaming-Controller-Design als witzige Geschenkidee für die nächste Admin-Feier.