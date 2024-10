Google belohnt Schwachstellen-Schnüffler

Google hat sein "Cloud Vulnerability Reward Program" ins Leben gerufen, um Schwachstellen in seinen Clouddiensten proaktiv zu identifizieren und zu beheben. Das Programm richtet sich an White-Hat-Hacker, die potenzielle Sicherheitslücken in Produkten wie Google Kubernetes Engine, Google Compute Engine und weiteren Diensten aufdecken und melden. Je nach Ausmaß der gefundenen Einfallstore winken Belohnungen von bis zu 100.000 US-Dollar.