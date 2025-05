Google: KI-Offensive gegen digitale Betrüger

Mit künstlicher Intelligenz gegen Internetbetrug und Online-Scams: Google rüstet seine Produkte mit neuen KI-gestützten Sicherheitsfunktionen auf. Eine zentrale Rolle spielt dabei das KI-Modell Gemini Nano, das Nutzer vor verdächtigen Webseiten, betrügerischen Portalen und Phishing-Anrufen warnen soll. Der "Advanced Protection Mode" in Android 16 hilft zudem bei der umfassenden Absicherung der Mobilgeräte, etwa zum Schutz bei Diebstahl und Verlust.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht zum Thema Fighting Scams in Search stellt Google vor, wie das Technologieunternehmen mithilfe von künstlicher Intelligenz gegen digitale Betrugsmaschen und Online-Täuschungsversuche vorgeht. Die KI-gestützten Betrugserkennungssysteme haben laut Google ihre Effizienz deutlich gesteigert und können nun zwanzigmal mehr betrügerische und schädliche Webseiten identifizieren als zuvor. Hierzu gehören etwa gefälschte Kundendienstseiten von Fluggesellschaften und andere Phishing-Portale, deren Auftauchen in Suchergebnissen bereits um 80 Prozent reduziert werden konnte.

KI-basierte Abwehr vor Betrug mit Gemini

Für den Chrome-Browser führt Google zusätzliche Schutzmaßnahmen ein, die auf dem hauseigenen KI-Modell Gemini Nano basieren. Diese On-Device-KI soll im "Enhanced Protection Mode" des Browsers für eine zusätzliche Verteidigungslinie gegen Internet-Scams sorgen, besonders effektiv bei der Abwehr von Remote-Tech-Support-Betrugsfällen. Der Vorteil dieses KI-gestützten Ansatzes liegt laut Google in der sofortigen Analyse von risikobehafteten Websites direkt auf dem Gerät, wodurch auch neuartige, bisher unbekannte Betrugsversuche und Täuschungstaktiken erkannt werden können.

Auch bei der Bekämpfung unerwünschter oder betrügerischer Benachrichtigungen setzt Google auf Gemini Nano und andere KI-Technologien. Für Chrome auf Android wurde eine neue KI-gestützte Warnfunktion entwickelt, die verdächtige Benachrichtigungen und potenzielle Scam-Versuche erkennt und Nutzern die Option bietet, diese zu blockieren oder den Absender zu entabonnieren. Zusätzlich wurden KI-basierte Erkennungssysteme für digitale Betrugsfälle in Google Messages und Phone by Google eingeführt, um Nutzer vor komplexen Täuschungsversuchen über Anrufe und Textnachrichten zu schützen.

Zentraler Schalter für mehr Sicherheit

Mit Android 16 geht Google in Sachen Device-Security ebenfalls einen Schritt weiter und führt den "Advanced Protection Mode" ein, wie Android Authority berichtet. Diese neue Sicherheitsfunktion, die mit einem Klick aktiviert werden kann, implementiert umfassende Schutzeinstellungen im gesamten Betriebssystem. Nach der Aktivierung können diese Anti-Betrugs-Maßnahmen nicht mehr individuell angepasst werden, was für ein konstantes Sicherheitsniveau gegen Online-Betrug sorgen soll. Die Funktionen lassen sich ansonsten einzeln konfigurieren.

Der "Advanced Protection Mode" in Android 16 umfasst verschiedene Schutzkategorien gegen digitale Bedrohungen: Der Netzwerk- und WLAN-Schutz blockiert unsichere Verbindungen wie 2G und WEP (mit Ausnahme von Notrufen), der Webschutz sichert gegen bösartige Websites und Phishing-Portale ab, der Appschutz verhindert Speicherfehler und schützt vor unsicheren Anwendungen. Google Messages und Phone by Google bieten mit Gemini Nano zusätzlichen Schutz vor Spam und betrügerischen Nachrichten, während der "Device Theft"-Schutz das Gerät sperrt, falls es gestohlen oder verloren geht.

Derzeit haben nur Google Messages und Phone by Google die API für den "Advanced Protection Mode" implementiert, aber laut Android Authority können Entwickler ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen mit dieser API hinzufügen. Mit der steigenden Menge sensibler Daten auf Smartphones betont Google die Notwendigkeit dieser verstärkten Sicherheitsmaßnahmen gegen Online-Betrug und verspricht, mithilfe neuester KI-Technologien wie Gemini Nano die Sicherheit über alle Produkte hinweg zu verbessern.