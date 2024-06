Google stellt Gemini 1.5 Flash und Pro vor

Gemini 1.5 Flash biete dabei eine bis zu 40 Prozent schnellere Verarbeitung als vergleichbare Modelle. Zusätzlich steht Gemini 1.5 Pro zur Verfügung, das ein erweitertes Kontextfenster von bis zu 2 Millionen Tokens bietet. Diese Eigenschaft ermögliche die Analyse großer Datenmengen, wie etwa umfangreicher Codes oder langer Videoaufnahmen, und eröffne neue Möglichkeiten für multimodale Anwendungen.

Bildgenerierung mit Imagen 3

Ferner hat Google Imagen 3 in der Vorschau für Vertex-AI-Kunden eingeführt. Dieses neue Modell für die Bildgenerierung biete eine schnellere Erstellung und verbesserte Verarbeitung von Eingaben im Vergleich zu seinem Vorgänger, Imagen 2. Es unterstützt mehrere Sprachen, verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen und ermöglicht eine präzisere Texteinbettung in Bilder.

Erweiterungen und neue Modelle

Neben den neuen Gemini-Modellen hat Google die Veröffentlichung von Gemma 2 angekündigt. Dieses Modell ist in Varianten mit 9 Milliarden und 27 Milliarden Parametern verfügbar und verspricht erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Effizienz und Sicherheit. Darüber hinaus führt Google das Kontext-Caching für Gemini 1.5 Pro und Flash ein, was die Kosten senken und die Geschwindigkeit erhöhen soll. Das Feature "Provisioned Throughput" ermögliche wiederum eine verlässliche Skalierung der Modelle.

Details zu den Neuerungen hat Google in einem englischsprachigen Blog veröffentlicht.