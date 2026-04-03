Massenspeicher neu aufbereiten

Bevor ein Datenträger den Besitzer wechselt oder in einem neuen System landet, reicht ein schnelles Formatieren nicht aus. "HDD Low Level Format Tool" erledigt die gründliche Bereinigung zuverlässig und hinterlässt keine verwertbaren Datenreste.

Das kostenfreie Programm unterstützt klassische HDDs, SSDs sowie Flash-Medien und löscht sämtliche Daten durch Überschreiben auf physischer Ebene – eine spätere Wiederherstellung ist damit ausgeschlossen. Defekte Sektoren blendet das Tool beim Prozess aus, damit sie den Ablauf nicht unterbrechen.

Vor der Wiederbereitstellung generiert HDD Low Level Format Tool detaillierte Logs sowie Produktinformationen, die als Grundlage für ein eventuelles Audit ausreichen. Obendrauf liest das Programm die SMART-Daten des Laufwerks aus und zeigt neben der Fehlerrate auch die Betriebstemperatur an – ein nützlicher Hinweis auf den tatsächlichen Zustand des Mediums.

Das Low-Level-Formatieren unterscheidet sich grundlegend von einem Quick-Format: Letzteres legt lediglich das Dateisystem neu an und lässt Daten im Prinzip wiederherstellbar. Wer Unternehmenshardware aussondert und dabei hohe Datenschutzanforderungen erfüllen muss, sollte wissen, dass ein einfaches Nullen nach gängigen Standards wie DoD 5220.22-M für die meisten Szenarien ausreicht.

Für zertifizierte Datenlöschung nach NIST 800-88 oder bestimmten BSI-Vorgaben empfehlen sich dagegen spezialisierte Löschtools mit entsprechendem Protokollnachweis oder – bei besonders sensiblen Medien – die physische Vernichtung des Datenträgers.