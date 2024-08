Tiefer Blick ins Netzwerk

Die Funktion zur Netzwerkdetektion und -reaktion nutzt KI für die verhaltensbasierte Analyse des Netzwerkverkehrs. Die Modelle dafür werden mit Telemetriedaten aus dem Data Lake von HPE Aruba Networking Central trainiert. Dies ist auch zum Schutz von IoT-Geräten hilfreich, die häufig an zentralen Stellen im Unternehmen zum Einsatz kommen. Perspektivisch liefern diese vermehrt Daten für das Training und den Einsatz eigener generativer KI-Modelle.

Mit der wachsenden Verbreitung dieser Geräte steigt auch der Bedarf an Sicherheitslösungen, die Veränderungen im Netzwerkverkehr oder im Verbindungsstatus erkennen, um erfolgreiche Kompromittierungen aufzudecken. Durch die Kombination der Angriffserkennung mit neuen Richtlinienempfehlungen in HPE Aruba Networking Central lässt sich zudem die Reaktionszeit bei Bedrohungen reduzieren. Die Lösung zeigt Nutzern die vorgeschlagenen Anpassungen der Sicherheitsrichtlinien in einer Vorschau an, bevor sie in Kraft treten.

Die neue Edge-Funktionalität des ZTNA bringt derweil clouddefinierte Zugriffskontrollrichtlinien direkt zu Campusnetzwerken und Rechenzentren. Das soll für ein verbessertes Benutzererlebnis und eine konsistente Durchsetzung sorgen, unabhängig vom Standort oder der Verbindungsmethode der Anwender. Die neuen Tools ergänzen das Cyber-Security-Angebot von HPE Aruba Networking. Bereits im Mai wurden auf der RSA-Konferenz neue Funktionen vorgestellt. Diese umfassen KI-gestützte Security- und Überwachungslösungen innerhalb von HPE Aruba Networking Central sowie eine SSE-Firewall-as-a-Service.