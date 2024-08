Hewlett Packard wirft ein Auge auf Morpheus Data

Hewlett Packard Enterprise hat angekündigt, das auf Hybrid-Cloud-Management und Automatisierung spezialisierte Unternehmen Morpheus Data übernehmen zu wollen. Morpheus Data setzt in seinem gleichnamigen Plattformprodukt auf weitgehende Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern. So unterstützt es neben VMwares Hypervisor nahezu alle Konkurrenzprodukte wie Nutanix, KVM, Microsoft Hyper-V sowie mehr als 100 Integrationen mit anderen Herstellern in seiner Plattform.

Laut HPEs Ankündigung soll mit der Übernahmen die hauseigene GreenLake-Cloudplattform weiterentwickelt werden. Im Fokus stehen dabei die Funktionen für die herstellerunabhängige und cloudübergreifende Bereitstellung von Applikationen und deren Orchestrierung und Automatisierung auf unterschiedlichen Zielplattformen. Zusätzlich will HPE sein Portfolio mit den Funktionen für die Optimierung von Cloudkosten anreichern. Von besonderem Interesse ist auch, was mit dem von Morpheus vor Kurzem angekündigten eigenem KVM-basierten Hypervisor "MVM" nach der Übernahme durch HPE passiert. MVM ist derzeit als Public Beta verfügbar.