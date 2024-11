Hello World auf der Skipiste

Wer schon immer wissen wollte, wie sich eine while-Schleife auf Skiern anfühlt oder was passiert, wenn man mit dem Snowboard über einen if-else-Sprung schlittert, sollte einen Blick auf das Brettspiel C-Jump werfen. Dieses außergewöhnliche Spiel verwandelt grundlegende Programmierbefehle in eine verschneite Piste voller überraschender Wendungen.

Statt sich durch Codezeilen zu kämpfen, würfeln sich die Spieler bei C-Jump durch Inkrement-Operatoren und break-Statements – quasi "Debugging" im Winterurlaub. Das Spielprinzip ist dabei so eingängig wie ein "Hello World"-Programm: Würfeln, seine Figur über die Piste ziehen und die Programmierbefehle auf den Feldern befolgen.

Landen Spieler beispielsweise auf einem "x+2"-Feld, dürfen sie zwei Felder weiterziehen – sozusagen ein Compiler-optimierter Vorwärtssprung. Um den Spielfluss nicht mit zu viel "Syntaxprüfung" zu bremsen, werden die Befehle clever wie eine gut dokumentierte Funktion nur am Anfang des eigenen Zuges ausgewertet.

Das in englischer Sprache verfasste Spiel ist der perfekte "Debugger" für den Nachwuchs. Für den Spielstart reicht es übrigens, wenn ein "Senior Developer" am Tisch sitzt, der die Befehle kurz erklärt – perfekt also für das nächste Familien-Code-Review. Spielspaß gibt es ansonsten auch ohne jahrelange IDE-Erfahrung.