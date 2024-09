PRTG-Home-Lab einrichten

Wer im Unternehmen eine Monitoringsoftware wie Paessler PRTG nutzt, hat oft kaum Möglichkeiten, Szenarien und Features während der Geschäftszeiten und noch dazu am Live-System zu testen. Aus diesem Grund bietet sich an, ein kleines Home Labs mit einer PRTG-Installation einzurichten. Dabei gilt es jedoch einige Schritte zu beachten, nicht zuletzt was die Hardwareauswahl betrifft.