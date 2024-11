IT-Defense 2025: Expertentreff in Leipzig

Die nächste IT-Defense findet vom 12. bis 14. Februar 2025 in Leipzig statt. Bereits zum 22. Mal treffen sich internationale IT-Sicherheitsexperten, Hacker und Wissenschaftler, um aktuelle Forschungsergebnisse und Sicherheitsherausforderungen zu diskutieren.

Das Programm der IT-Defense umfasst ein breites Spektrum an Vorträgen, von hochgradig technischen Präsentationen bis zu strategischen Diskussionen. Zu den Hauptreferenten gehören namhafte Experten wie Paula Januszkiewicz, Microsoft Enterprise Security MVP, und Winn Schwartau, ein IT-Sicherheitsvisionär. Themen reichen von aktuellen Cyberrisiken über Schwachstellen in Software bis hin zu psychologischen Aspekten der Sicherheitsentscheidungen.

Neben den Vorträgen bietet die IT-Defense den Teilnehmern die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Referenten. Am dritten Konferenztag sind Gesprächsrunden und Round Tables geplant, die vertiefende Diskussionen zu spezifischen IT-Sicherheitsthemen ermöglichen. Zusätzlich werden begleitende Trainings zu Themen wie Incident Handling, Malware-Schutz und Systemforensik angeboten.

So halten die beiden cirosec-Berater Hagen Molzer und Constantin Wenz die zweitägige Schulung "Hacking und Härtung von Windows-Infrastrukturen" und die bekannte IT-Sicherheitsexpertin Paula Januszkiewicz gibt ein Training zu "System Forensics, Incident Handling and Threat Hunting with Entra ID Management".

Die Veranstaltungspreise variieren je nach Umfang der Teilnahme. Die Vortragsreihe kostet 1395 Euro, die komplette Veranstaltung inklusive Gesprächsrunden 1745 Euro. Eintägige Trainings sind für 1100 Euro und zweitägige für 2100 Euro buchbar. Die IT-Defense positioniert sich damit als Plattform für den Austausch von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Sicherheitsforschung.