SAP-Sicherheitsdaten finden Weg in Microsoft Sentinel

SecurityBridge und Microsoft haben eine technische Integration umgesetzt, durch die sicherheitsrelevante Ereignisse aus SAP-Systemen direkt in Microsofts cloudbasierte SIEM-System Sentinel eingespeist werden können. Ziel ist es, eine konsolidierte Sicht auf sicherheitskritische Vorgänge zu ermöglichen und SAP-spezifische Informationen in bestehende Security-Prozesse einzubinden.

Durch die Zusammenarbeit wird SAP-spezifische Sicherheitsintelligenz in die Unified SecOps Platform von Microsoft eingebunden. Herzstück der Lösung ist die Verknüpfung von SecurityBridges SAP-nativer Cybersecurity-Plattform mit KI-gestützten Tools wie Microsoft Security Copilot und Sentinel. Dadurch sollen sich auch komplexe Angriffsmuster übergreifend erkennen und analysieren lassen.

SecurityBridge bringt ergänzend Funktionen wie Schwachstellenmanagement, ABAP-Code-Scanning sowie tiefgehende SAP-spezifische Kontextinformationen ein. Die konsolidierte Bedrohungssicht in Sentinel soll so die Lücke zwischen klassischen IT- und SAP-Sicherheitswelten schließen, was laut Anbieter insbesondere Security Operations Centers zugutekommt. Unterstützt werden SAP-Landschaften jeder Art – von On-Premises-Installationen über SAP RISE bis hin zu hybriden Cloudmodellen.