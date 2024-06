KI-Modell Claude 3.5 Sonnet vorgestellt

Claude 3.5 Sonnet ist das bisher leistungsstärkste Modell von Anthropic und soll neue Standards in Sachen Intelligenz setzen. So übertreffe es andere verfügbare Modelle wie OpenAIs GPT-4o und Googles Gemini 1.5 Pro in Bereichen wie Expertenwissen, Coding und komplexes Denken.

Das KI-Modell zeichne sich zudem durch eine verbesserte Bildverarbeitung aus – vor allem bei der Interpretation von Diagrammen und Grafiken, um schneller tiefere Einblicke in Daten zu gewinnen. Das Modell könne Text aus unvollkommenen Bildern, beispielsweise schlecht gescannten Dokumenten, genau entziffern und so weitere Informationen auslesen als aus dem Text allein.

Das neue Claude 3.5 Sonnet soll andere KI-Modelle in vielen Bereichen überflügeln.

Wenn es entsprechende Anleitungen und Tools erhält, sei Claude 3.5 Sonnet zudem in der Lage, selbstständig Code schreiben, zu bearbeiten und auszuführen – mit Schlussfolgerungen und Fehlerbehebungsfunktionen, die eine besondere Genauigkeit versprechen.

Mit dem neuen Modell hat Anthropic nach eigener Aussage auch deutliche Fortschritte erzielt, was die Fähigkeit betrifft, Nuancen sowie Humor zu verstehen und qualitativ hochwertige schriftliche Inhalte in einem natürlichen Ton zu produzieren.

Das Modell ist kostenlos auf claude.ai und in der Claude-iOS-App verfügbar. Abonnenten des Claude Pro- und Team-Tarifs erhalten höhere Raten als beim kostenlosen Tarif und in Zeiten hohen Verkehrsaufkommens bevorzugten Zugang. Verfügbar ist Claude 3.5 Sonnet außerdem in Amazon Bedrock. Weitere Modelle der Claude 3.5-Familie, darunter Claude 3.5 Haiku und Claude 3.5 Opus, sollen in diesem Jahr erscheinen.