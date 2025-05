Air-Gapped KI: Trend Micro dockt an NVIDIA Enterprise-Plattform an

Der Cybersicherheitsanbieter Trend Micro integriert seine Sicherheitsplattform in das Referenzdesign der NVIDIA Enterprise AI Factory. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen bei der sicheren Implementierung von KI-Infrastrukturen zu unterstützen, wobei besonderer Fokus auf Datenhoheit und Compliance-Anforderungen liegt.

Die Kooperation zwischen Trend Micro und NVIDIA kombiniert die Enterprise-Cybersicherheitsplattform Trend Vision One mit NVIDIA-Technologien wie NIM Microservices, NeMo und dem Morpheus Framework. Die resultierende Umgebung richtet sich primär an Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen in Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

Durch die Integration soll eine vorvalidierte Komplettlösung entstehen, die vollständige Datenhoheit durch On-Premises-Bereitstellungen gewährleistet, auch in völlig abgeschotteten Umgebungen.

Datenhoheit als zentraler Baustein

Ein Kernaspekt der Partnerschaft ist demnach die Adressierung von Data-Sovereignty-Anforderungen. Laut einer Forrester-Analyse bilden Rechenzentren das Rückgrat souveräner KI-Ökosysteme, insbesondere wenn gesetzliche Anforderungen zur digitalen Souveränität die lokale Datenverarbeitung vorschreiben.

Die gemeinsame Lösung ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle mit eigenen Daten zu trainieren, ohne dass sensible Informationen das Unternehmen oder das Land verlassen müssen. Gleichzeitig bietet sie Echtzeit-Sicherheitsanalysen durch KI-gestützte Bedrohungserkennung.

Die Plattform verspricht eine deutliche Vereinfachung der Beschaffung und Implementierung von KI-Sicherheitslösungen. Unternehmen erhalten vorintegrierte Hard- und Software sowie entsprechende Support- und Implementierungsservices. Der Sicherheitsschutz erstreckt sich dabei über verschiedene Bereiche wie E-Mail, Cloud, Netzwerk, Endpunkte, Daten und Identitäten.

Diese ganzheitliche Herangehensweise soll typische Herausforderungen eines eigenständigen Sicherheitsansatzes eliminieren und eine kürzere Time-to-Value ermöglichen.