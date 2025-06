KI-Pflichtschulung online abhaken

Einen erweiterten Schutz dank KI verspricht Barracuda. Hierfür hat der Security-Anbieter einen multimodalen Ansatz in seine Produkte implementiert, bei dem Texte und Bilder gleichermaßen analysiert werden. So schaut sich die KI nun URLs, Dokumente, Bilder und QR-Codes an, um Gefahren besser zu erkennen.