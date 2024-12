Manche können den Begriff "KI" schon nicht mehr hören – und doch wird uns künstliche Intelligenz in ihren verschiedensten Ausprägungen erhalten bleiben. Wolfram Giesekes Buch "KI im praktischen Einsatz" bietet auf 320 Seiten eine aktuelle und praxisnahe Einführung in die Welt der KI für technisch weniger versierte Leser. Es richtet sich an alle, die verstehen möchten, wie KI-Systeme im Alltag genutzt werden können und stellt dabei einfach umsetzbare Beispiele in den Vordergrund. So beginnt Giesecke mit einer Einführung in die Grundlagen der KI. Und dies klar und verständlich formuliert, sodass auch Einsteiger ohne Vorwissen einen schnellen Zugang finden.

Der Hauptteil des Buches widmet sich dann der praktischen Anwendung von KI in verschiedenen Bereichen, wie der Recherche, der Texterstellung, der Bild- und Videogenerierung sowie der Musikkomposition. Besonders interessant ist, dass der Autor den Fokus auf leicht zugängliche Dienste und Apps legt, die entweder kostenfrei oder mit minimalen Einschränkungen nutzbar sind. Diese praxisorientierte Herangehensweise zeigt deutlich, wie KI bereits heute im Alltag gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Gieseke legt dabei besonderen Wert auf die praktische Nutzung der freien KI-Werkzeuge wie ChatGPT und DeepL bis hin zu Tools für die visuelle und musikalische Kreation. So erklärt der Autor, wie Nutzer durch passende Eingabe-Prompts die bestmöglichen Ergebnisse aus KI-Modellen herausholen können. An entsprechenden Beispiel-Prompts samt der daraus resultierenden Ergebnisse fehlt es keineswegs. Die zahlreichen Beispiele und Tipps helfen den Lesern dabei, sich schnell in die Bedienung dieser Tools einzuarbeiten.

Fazit

KI ist nicht nur etwas für große Unternehmen, auch in kleinen Firmen wie im Privaten leisten die diversen Modelle inzwischen vielfältige und gute Dienste. Ob zur Texterstellung, Bildbearbeitung oder Musikkomposition – Gieseke gelingt es, die aktuellen Trends und Entwicklungen in der KI-Landschaft praxisnah abzubilden. Für Einsteiger, die möglichst zielführend Resultate erzielen möchten, ein empfehlenswertes Nachschlagewerk.