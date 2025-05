Kaspersky wappnet den Mittelstand

Kaspersky hat seine Produktlinie durch Kaspersky Next Complete Security erweitert – ein Komplettpaket, das EPP-, EDR- und MDR-Funktionen mit zusätzlichen Services wie Threat Intelligence und Incident Response kombiniert. Die mehrdimensionale Architektur zielt dabei besonders auf mittelständische Unternehmen mit begrenzten Ressourcen und größere Organisationen mit komplexen IT-Strukturen ab. Laut einer aktuellen Kaspersky-Umfrage wurden 69 Prozent der deutschen und 78 Prozent der Schweizer Unternehmen in den letzten 12 Monaten Opfer mindestens eines Cybersicherheitsvorfalls.

Das neue Angebot baut auf Kaspersky Next Endpoint Protection (EPP) auf, das durch KI-gestützte Bedrohungsanalysen, verhaltensbasierte Erkennungsmechanismen und heuristische Methoden auch unbekannte Bedrohungen in Echtzeit identifizieren soll. Ergänzt wird dies durch Endpoint Detection and Response (EDR)-Funktionen, die eine tiefergehende Analyse von Sicherheitsvorfällen ermöglichen, indem sie verdächtige Aktivitäten korrelieren, Angriffspfade visualisieren und automatische Reaktionsmaßnahmen vorschlagen.

Ein zentrales Element des Pakets ist der integrierte Managed Detection and Response (MDR)-Service, der ein kontinuierliches Bedrohungsmonitoring durch das Kaspersky Security Operations Center gewährleistet. Die Threat-Hunting-Spezialisten analysieren verdächtige Aktivitäten in Echtzeit und können bei Bedarf automatisierte Gegenmaßnahmen einleiten. Zusätzlich umfasst das Angebot Incident Response-Funktionen, Cloud-Sicherheit für hybride IT-Umgebungen und speziellen Schutz für Microsoft-Office-365-Anwendungen.

Waldemar Bergstreiser, General Manager DACH bei Kaspersky, betont die Herausforderung für Unternehmen in der DACH-Region, sich gegen immer raffiniertere Cyberangriffe zu schützen und gleichzeitig steigende regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das neue Produkt soll besonders dem Mittelstand helfen, den Spagat zwischen Sicherheit, Compliance und begrenzten Ressourcen zu bewältigen, indem es das Schutzniveau eines Großunternehmens bietet – ohne ein eigenes SOC aufbauen oder spezialisiertes Fachpersonal einstellen zu müssen.