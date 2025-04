KSManage V2.0 will Ordnung ins Rechenzentrum bringen

KSManage unterstützt in Version 2.0 über 5000 IT-Gerätemodelle verschiedener Hersteller und ermöglicht eine zentrale Verwaltung heterogener Infrastrukturen. Durch standardisierte Schnittstellen und Protokolle will der Anbieter den Betrieb vereinfachen und die Kontrolle für Admin-Teams verbessern. Erweiterte Funktionen in den Bereichen Zustandsüberwachung, Leistungsverfolgung und Netzwerktests ermöglichen eine detaillierte Überwachung auf Komponentenebene.​

Ein zentraler Bestandteil der Plattform ist die vollständig automatisierte Batchkonfiguration. Firmwareupdates, Netzwerkanpassungen und Geräteeinstellungen können per Mausklick für große Gerätebestände gleichzeitig ausgeführt werden – online oder per Dateiimport. Dabei unterstützt die Software sowohl In-Band- als auch Out-of-Band-Kommunikation und deckt unter anderem BMC-, BIOS- und Netzwerkkonfigurationen ab. Ergänzt wird das System durch ein zentrales Firmware-Repository, das verfügbare Updates automatisch erkennt und verteilt.

Ein weiteres Merkmal des neuen Release ist die Integration von AIOps-Funktionen (Artificial Intelligence for IT Operations). Diese sollen laut KAYTUS nicht nur eine präzise Fehlerdiagnose erlauben, sondern auch eine vorausschauende Wartung. So ließen sich beispielsweise Laufwerksausfälle bis zu 15 Tage im Voraus prognostizieren. Zudem will die Plattform mit einer Reduzierung der Energieverbrauchs um bis zu 20 Prozent punkten, indem sie den Energiekonsum in Echtzeit überwacht und entsprechende Optimierungen vornimmt.

Darüber hinaus bietet KSManage V2.0 eine Visualisierung der Infrastruktur in 2D und 3D mit Echtzeitmonitoring zentraler Kennzahlen wie Temperatur, Auslastung und Stromverbrauch. Visuelle Analyseberichte lassen sich automatisiert generieren und unterstützen damit datenbasierte Entscheidungen. Die Plattform ist auf die Anforderungen hochskalierter Rechenzentren zugeschnitten und kann laut Anbieter Milliarden von Telemetriedaten nahezu verzögerungsfrei verarbeiten.