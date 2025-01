Klein, aber schnell

Das Speichergerät wird in Kapazitäten von 256 GByte bis 1 TByte angeboten und ist in einem Metallgehäuse mit Schlüsselschlaufe und Schutzkappe untergebracht. Der neue USB-Stick nutzt den USB-3.2-Gen-2-Standard und ist abwärtskompatibel zu älteren USB-Versionen. Mit seinen technischen Eigenschaften richtet sich das Gerät besonders an Anwender, die regelmäßig große Datenmengen wie hochaufgelöste Videos oder Bilder übertragen müssen. Erhältlich ist der USB-Stick von PNY Technologies in der 1-TByte-Variante für rund 100 Euro.