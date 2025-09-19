1 Minute
Komplexe Berechnungen online
Mit dem Onlinetool Calcpad lassen sich technische Berechnungen unkompliziert ausführen und zugleich professionell dokumentieren – ganz ohne tiefgehende Programmierkenntnisse. Das Tool kombiniert einen flexibel programmierbaren Rechner mit einem integrierten HTML-Report-Generator.
Zahlreiche mathematische Funktionen erleichtern den Umgang mit Variablen und Parametern. Dank hoher numerischer Genauigkeit lassen sich in Calcpad auch komplexe Anwendungen zuverlässig abbilden. Die Ergebnisse können direkt in gängige Formate wie HTML, PDF, Word oder LibreOffice exportiert werden. Für die Dokumentation genügt es, Formeln und erklärende Texte in Anführungszeichen zu setzen. Zusätzlich lassen sich Eingabedaten abspeichern und bei Bedarf erneut verwenden – ideal für wiederkehrende Berechnungen.