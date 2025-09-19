Komplexe Berechnungen online

Egal ob Sie für Slideshows mit Google Präsentationen oder PowerPoint arbeiten, in beiden Programmen müssen Sie sich passende Templates für Ihre Projekte erst in vielen Schritten erarbeiten. Schneller geht es über das kostenfreie Angebot der Webseite "Slidesgo". In verschiedene Kategorien eingeteilt, finden sie hier für jedes Thema den geeigneten Hintergrund.