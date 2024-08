Kontrastreiches Klackern

Sogar die eher selten benutzten Funktionstasten fallen auf der GeneralKeys-Tastatur schneller in Auge. Weiterhin ist das Tippen bei schlechten Lichtverhältnissen mit diesem Keyboard wesentlich einfacher. Die Hotkeys für Stromspar-Modus, Wake-Up und PC-Steuerung sowie ein besonders angenehmer Druckpunkt für entspanntes Tippen runden das interessante Gadget ab. Der USB-Port erlaubt nicht zuletzt den Anschluss an Notebooks zum bequemeren Schreiben. Die Tastatur ist unter anderem bei Pearl für rund 21 Euro plus Versand zu haben.