Mehr Kontrolle über Windows-Updates

Lesezeit
weniger als
1 Minute
Drucken
a- a+
Veröffentlicht Vor 6 Stunden
Zuletzt aktualisiert Vor 1 Woche
Bis jetzt gelesen

Mehr Kontrolle über Windows-Updates

03.10.2025 - 07:00
Veröffentlicht in:

Viele erfahrene Anwender sind mit den Bordmitteln zur Update-Steuerung in Windows unzufrieden – manche deaktivieren die Funktion sogar ganz. Mehr Freiheiten und Komfort bietet hier das kostenlose Tool "WAU Manager". Es erlaubt eine deutlich feinere Steuerung der Update-Installation und bringt praktische Zusatzfunktionen mit.

Das Dashboard von WAU Manager ermöglicht eine feingliedrige Steuerung und Planung von Windows-Updates.

So verfügt WAU Manager über einen integrierten Scheduler, mit dem sich Updates zeitlich flexibel planen lassen. Zudem kann das Programm prüfen, ob für installierte Anwendungen neuere Versionen verfügbar sind. Alle Aktionen lassen sich wahlweise manuell oder in festgelegten Intervallen automatisch ausführen. Auch das Abschalten der Windows-eigenen Update-Verwaltung ist direkt über das Dashboard möglich.

Tags

Copyright © 2023, Heinemann Verlag