Mehr Kontrolle über Windows-Updates

Viele erfahrene Anwender sind mit den Bordmitteln zur Update-Steuerung in Windows unzufrieden – manche deaktivieren die Funktion sogar ganz. Mehr Freiheiten und Komfort bietet hier das kostenlose Tool "WAU Manager". Es erlaubt eine deutlich feinere Steuerung der Update-Installation und bringt praktische Zusatzfunktionen mit.

So verfügt WAU Manager über einen integrierten Scheduler, mit dem sich Updates zeitlich flexibel planen lassen. Zudem kann das Programm prüfen, ob für installierte Anwendungen neuere Versionen verfügbar sind. Alle Aktionen lassen sich wahlweise manuell oder in festgelegten Intervallen automatisch ausführen. Auch das Abschalten der Windows-eigenen Update-Verwaltung ist direkt über das Dashboard möglich.