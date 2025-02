Hackerangriff per Hintertür: Kritische Lücken in OpenSSH entdeckt

Das Video erklärt, wie man Docker in Proxmox installiert und mit Portainer verwaltet. Hierfür werden ein Ubuntu-Container erstellt, Docker und Docker Compose installiert und das Portainer-Webinterface eingerichtet, um Docker-Container einfach zu verwalten. Das Video zielt darauf ab, Nutzern eine benutzerfreundliche Einführung in die Virtualisierung von Services mit Docker in einer Heimnetzwerk-Umgebung zu geben.