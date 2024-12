Kritische Schwachstelle in Cleo-Software

Die Cybersecurity-Firma Huntress hat eine kritische Sicherheitslücke in den Dateitransfer-Softwarelösungen von Cleo aufgedeckt, die weitreichende Sicherheitsrisiken für Unternehmen birgt. Die Schwachstelle betrifft die Produkte Cleo Harmony, Cleo VLTrader und Cleo LexiCom in allen Versionen bis einschließlich 5.8.0.21 und ermöglicht Angreifern einen unautorisierten Fernzugriff mit Remote-Code-Ausführung. Huntress hat bereits eine aktive Ausnutzung dieser Sicherheitslücke in der Praxis beobachtet.