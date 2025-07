Luxusgarage fürs Ladekabel

Wer viel unterwegs ist – ob zur großen IT-Konferenz oder täglich zwischen Büro und Homeoffice – kämpft oft damit, dass das Ladekabel mal hier, mal dort steckt, und dann in der Eile das hektische Suchen beginnt. Die Ladekabeltasche von wunschleder.de bringt nicht nur Ordnung ins Technikchaos, sondern setzt auch ein echtes Designstatement.

Handgefertigt in einer deutschen Manufaktur vereint die Tasche von wunschleder.de edle Materialien mit funktionalem Anspruch. In ihr findet nicht nur das Smartphone-Kabel Platz, sondern auch ein Tablet-Netzteil oder kompakte Zubehörteile. Dank cleverer Gummibänder im Inneren bleibt alles sicher verstaut: nichts verrutscht, nichts verknotet. Erhältlich ist die Kabelgarage in zwei Größen und verschiedenen Farbvarianten – darunter klassisches Schwarz, gedecktes Cognac oder eine Vintage-Ausführung – lässt sich die Tasche perfekt auf die eigene Businesstasche abstimmen. Für die Kombination aus Rindsleder außen und strapazierfähigem Gewebe innen sind je nach Lederart, Farbton und Größe zwischen 39 und 65 Euro fällig.