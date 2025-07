Der Leitfaden zur Desktop-Virtualisierung 2025: RDS vs. VDI

Inhalt

1. Zentralisieren oder nicht? Gretchenfrage der Desktop-Virtualisierung

Zentrale Frage für IT-Abteilungen 2025

Wie lassen sich Flexibilität, Sicherheit und Effizienz mit zunehmender Gerätevielfalt und steigenden Sicherheitsanforderungen in Einklang bringen? Die Antwort: Zentrale Desktop-Bereitstellung über RDS oder VDI. Dabei läuft der Desktop im Rechenzentrum. Nutzer greifen remote darauf zu. Das sorgt für:

Mehr Sicherheit durch zentrale Datenhaltung

Einfacheres Patch-Management

Skalierbarkeit bei wachsendem Bedarf

Zwei Technologien im Fokus:

Remote Desktop Services (RDS): Ideal für standardisierte Workloads.

Ideal für standardisierte Workloads. Virtual Desktop Infrastructure (VDI): Maximale Individualität und Isolation.

Wählen Sie als Admin die richtige Technologie zum passenden Zweck!

2. Technologie-Check: RDS versus VDI im direkten Vergleich

Beide Technologien verfolgen dasselbe Ziel, nutzen jedoch fundamental unterschiedliche Architekturen. Das Verständnis dieses Unterschieds ist der Schlüssel zu Ihrer Entscheidung.

3. Szenario 1: Der Terminalserver (RDS) – Effizienz für Standard-Workloads

Wann setzen Sie auf RDS?

• Bei standardisierten Aufgaben: Ihre Nutzergruppen arbeiten hauptsächlich mit einer festen Auswahl an Anwendungen (ERP-System, Office-Suite, Branchensoftware und ähnliches) – zum Beispiel im Callcenter und in der Verwaltung.

• Wenn geringe Hardwarekosten entscheidend sind: Sie müssen viele Arbeitsplätze mit überschaubarem Budget bereitstellen: Hohe Nutzerdichte, zum Beispiel in Callcentern, im Bildungswesen und in der Sachbearbeitung.

• Für einfache, zentrale Administration und Kostenkontrolle: Sie bevorzugen planbare Investitionskosten (CAPEX) gegenüber variabler Betriebskosten (OPEX).

Praxis-Vorteile von RDS

• Schnelle Bereitstellung: Ein neuer Nutzer ist in Minuten startklar.

• Minimaler Verwaltungsaufwand: Sie patchen und warten ein einziges Server-Image statt hunderter Desktops.

• Sicherheit durch Zentralisierung: Sensible Daten verlassen nie das Rechenzentrum.

Typische Herausforderungen und wie Sie diese meistern

Anwendungskompatibilität

Problem: Nicht jede Software läuft sauber auf einem Server-Betriebssystem.

Nicht jede Software läuft sauber auf einem Server-Betriebssystem. Lösung: Testen Sie alle kritischen Anwendungen vor dem Rollout gründlich in einer RDS-Umgebung. Nutzen Sie Tools wie den Microsoft Application Compatibility Toolkit.

"Bad Neighbor"-Effekt

Problem: Ein Nutzer mit einer ressourcenhungrigen Anwendung kann die Leistung für alle anderen Nutzer auf demselben Server beeinträchtigen.

Ein Nutzer mit einer ressourcenhungrigen Anwendung kann die Leistung für alle anderen Nutzer auf demselben Server beeinträchtigen. Lösung: Implementieren Sie Ressourcen-Management. Weisen Sie Nutzergruppen dedizierten Servern zu (Siloing/Silo-Konzept) und überwachen Sie die Auslastung aktiv mit Performance-Monitoring-Tools.

Ergo: Terminalserver/Remote Desktop Services (RDS) eignen sich zum pragmatischen, kosteneffizienten Zentralisieren. Daher sind sie die ideale Wahl, wenn Sie viele Arbeitsplätze kostengünstig zentralisieren möchten.

4. Szenario 2: VDI – Leistung und Individualität für Power-User

Wann wählen Sie VDI?

• Für Power-User, Entwickler, Admins und Nutzer mit Spezialanforderungen: Ihre Nutzer benötigen hohe Rechenleistung, Admin-Rechte oder die Möglichkeit, eigene Software zu installieren.

• Bei komplexen Sicherheits- und Complianceanforderungen: Sie benötigen eine vollständige Trennung zwischen den Arbeitsplätzen einzelner Nutzer oder Abteilungen.

• Für maximale Desktop-Flexibilität und problematische Anwendungen: Sie müssen Software einsetzen, die in einer Shared-Session-Umgebung (RDS) nicht lauffähig ist.

Praxis-Vorteile von VDI

• Vollwertige, personalisierte Desktops: Nutzer spüren keinen Unterschied zum High-End-PC.

• Maximale Kompatibilität: Jede Anwendung, die auf einem normalen Windows-Desktop läuft, funktioniert auch in der VDI.

• Vollständige Isolation und Sicherheit: Ein Absturz oder ein Sicherheitsproblem in einer VM hat keinerlei Auswirkung auf andere Nutzer.

Kostenfallen und typische Performance-Hürden

Netzwerkabhängigkeit – schlechte Latenz = schlechte User Experience

Storage-Performance

Problem: Der " Boot-Sturm " kann das Speichersystem lahmlegen, wenn viele Nutzer gleichzeitig ihre VMs starten.

Der " " kann das lahmlegen, wenn viele Nutzer gleichzeitig ihre VMs starten. Lösung: Setzen Sie auf All-Flash-Storage oder hochperformante Hybrid-Arrays. Nutzen Sie Techniken wie Linked Clones, um den Lese-I/O zu reduzieren.

Komplexer Lizenzierungs-Dschungel

Problem: VDI-Lizenzierung (wie Microsoft VDA-Lizenzen ) ist komplex und teuer.

(wie ) ist komplex und teuer. Lösung: Führen Sie eine exakte Bedarfsanalyse durch. Prüfen Sie, ob bestehende Software-Assurance-Verträge bereits Nutzungsrechte beinhalten. Ziehen Sie einen Lizenzspezialisten hinzu.

Netzwerk-Latenz

Problem: Ein schlechtes Netzwerk ruiniert das Nutzererlebnis.

Ein schlechtes Netzwerk ruiniert das Nutzererlebnis. Lösung: Priorisieren Sie den VDI-Traffic im Netzwerk (QoS). Wählen Sie ein performantes Anzeigeprotokoll (wie Omnissa Blast Extreme, Citrix HDX, RDP mit RemoteFX) und optimieren Sie es für Ihren Anwendungsfall.

Ergo: VDI bietet ist flexibel und leistungsstark, hat jedoch höhere Anforderungen an Infrastruktur und Budget. Daher eignet sich VDI insbesondere dann, wenn Benutzer maximale Freiheit bei gleichzeitiger Sicherheit benötigen.

5. Windows Server 2025: RDS lebt weiter

Lange schien es, als würde Microsoft den On-Premises-RDS-Weg beenden, um Kunden in die Azure-Cloud zu pushen. Mit Windows Server 2025 kommt die Kehrtwende. Microsoft garantiert den Support für Microsoft 365 Apps auf RDS bis Oktober 2029.

Das verschafft Ihnen als Administrator wertvolle Zeit und Planungssicherheit. Sie müssen nicht überstürzt migrieren. Stattdessen können Sie bestehende, stabile RDS-Umgebungen modernisieren und eine durchdachte Zukunftsstrategie entwickeln. Neue Features wie Hotpatching (Updates ohne Neustart) und SMB over QUIC (sicherer Dateizugriff über das Internet) machen den On-Premises-Server attraktiver denn je.

6. Checkliste für Admins: RDS oder VDI – Welcher Weg ist Ihrer?

Beantworten Sie diese sechs Fragen, um Ihre Strategie zu definieren:

1. Nutzeranalyse: Welche Nutzertypen habe ich (Standard, Power, Mobil)?

2. Anwendungs-Portfolio: Welche Anwendungen sind kritisch? Laufen sie auf einem Server-OS?

3. Budget: Stehen CAPEX (Investitionen) oder OPEX (Betriebskosten) im Vordergrund?

4. Know-how: Hat mein Team die Fähigkeiten für eine komplexe VDI-Umgebung?

5. Sicherheits- und Compliancevorgaben: Müssen Daten zwingend im eigenen Haus bleiben?

6. Wachstumsplan: Wie skalierbar muss die Lösung in den nächsten drei bis fünf Jahren sein?

7. Fazit: RDS vs. VDI – Der richtige Mix macht’s

"RDS oder VDI?" ist keine Entweder-oder-Frage mehr. Moderne IT-Infrastrukturen setzen auf die Kosteneffizienz von RDS und auf die Flexibilität von VDI.

Die Kunst besteht darin, die richtige Technologie mit dem passenden Anwendungsfall zu orchestrieren. Mit einer klaren Analyse Ihrer Anforderungen und einer durchdachten Strategie positionieren Sie Ihre Desktop-Virtualisierung optimal für die Zukunft: sicher, flexibel und kosteneffizient.

