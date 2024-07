Sensible Dokumentinfos tilgen

Gehen sie zunächst in LibreIOffice Writer mit der Tastenkombination aus "Alt" und "F12" oder über die Menüoption "Extras" in die Einstellungen der Textverarbeitung. Im sich nun öffnenden Fenster wechseln Sie zur Kategorie "Sicherheit" und suchen den Button im Bereich "Sicherheitsoptionen und -warnungen". Hier ist in der Regel per Default nur eine Checkbox im Zusammenhang mit Hyperlinks aktiv. Setzen sie an dieser Stelle zusätzlich ein Häkchen vor "Persönliche Informationen beim Speichern entfernen". Sobald Sie die beiden geöffneten Fenster mit "OK" schließen, sollte die Änderung gespeichert sein und persönlichen Daten beim Ablegen von LibreOffice-Dokumenten fehlen in Zukunft.