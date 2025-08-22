Linux-Tipp: Geänderte Files in Sekunden lokalisieren

Linux-Tipp: Geänderte Files in Sekunden lokalisieren

Unveränderte Dateien sind selten ein Problem – doch bei unerwarteten Modifikationen lohnt sich ein genauer Blick. Mit einfachen find-Befehlen lassen sich unter Linux gezielt geänderte Dateien in Sekunden aufspüren, sei es für Sicherheitsprüfungen oder System-Troubleshooting. Sogar Cronjobs lassen sich so überwachen und verdächtige Änderungen schnell erkennen.

Eine geöffnete Schublade in einem Aktenschrank, in der sich zahlreiche Aktenmappen befinden.

Geänderte Dateien sind immer einen zweiten Blick wert – und das nicht nur aus Sicherheitsgründen. Unter Linux lassen sich kürzlich modifizierte Dateien schnell mit dem find-Befehl ermitteln. Das Kommando

find /etc -type f -mtime -1

durchsucht beispielsweise den Ordner "/etc" nach Dateien, die in den letzten 24 Stunden geändert wurden. Der Wert hinter "-mtime" steht für die Anzahl der Tage: "-30" findet Dateien, die in den letzten 30 Tagen verändert wurden. Möchten Sie nach Dateien suchen, die älter als ein bestimmter Zeitraum sind, ersetzen Sie das Minuszeichen durch ein Plus, etwa "+30" für "älter als 30 Tage". Mit dem Parameter "-mmin" lassen sich Zeitspannen in Minuten angeben – zum Beispiel "-mmin -60" für alle Änderungen der letzten Stunde.

Auch bei automatisierten Systemaufgaben ist diese Methode hilfreich. Wenn Sie beispielsweise Cronjobs überwachen möchten, können Sie

find /var/spool/cron -type f -mtime -1

verwenden, um kürzlich geänderte Cron-Dateien zu finden. So lassen sich verdächtige oder unerwartete Änderungen im System gezielt aufspüren.

