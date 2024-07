405 Milliarden Parameter: Meta stellt Llama 3.1 vor

Meta hat die neue Llama-3.1-Modellfamilie vorgestellt. In der größten Variante umfasst die KI 405 Milliarden Parameter und ist damit das bislang leistungsfähigste und vielseitigste Sprachmodell von Meta. Verfügbar ist Llama 3.1 unter anderem in der Google Cloud.

Neben der neuen Flaggschiff-Variante werden auch kleinere Versionen mit acht und 70 Milliarden Parametern eingeführt. Diese Modelle sollen sich durch verbesserte Sprachverständnisfähigkeiten, Kontexterfassung und die Bewältigung komplexer Aufgaben auszeichnen.

Die Llama-3.1-Modelle von Meta bieten mehrere Neuerungen gegenüber ihren Vorgängern. Sie verfügen über einen erweiterten Kontext von 128.000 Token, was eine tiefere Verarbeitung längerer und komplexerer Texte ermöglicht. Zudem unterstützen sie acht Sprachen, was ihre Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitert. Google Cloud bietet diese Modelle sowohl als vortrainierte als auch als instruktionsoptimierte Versionen an, um verschiedene Anwendungsszenarien abzudecken.

Nutzer können die Llama 3.1 Modelle beispielsweise über Googles Vertex AI-Plattform einsetzen. Die Plattform ermöglicht es, mit den Modellen zu experimentieren, sie an spezifische Bedürfnisse anzupassen und in bestehende Systeme zu integrieren. Google betont dabei die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit seiner Infrastruktur, die es Unternehmen erleichtern soll, diese fortschrittlichen KI-Modelle ohne größeren technischen Aufwand zu nutzen.

Mit der Integration der Llama-3.1-Modelle möchte Google Zugang zu einer breiten Palette von KI-Modellen bieten, darunter eigene, Open-Source- und Drittanbieter-Modelle. Das Unternehmen betont, dass diese Partnerschaft mit Meta Teil einer größeren Strategie sei, um Kunden stets Zugang zu den neuesten KI-Innovationen zu gewährleisten und gleichzeitig die Wahlfreiheit bei der Modellnutzung zu fördern.