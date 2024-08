Optimiertes Loadbalancing für Kubernetes

Horizon3.ai, Anbieter von autonomen Cybersicherheitswerkzeugen, hat unter dem Namen "NodeZero Cloud Pentesting" eine neue Software vorgestellt. Sie soll Unternehmen dabei helfen, komplexe ausnutzbare Schwachstellen und versteckte Angriffspfade in ihren Cloudumgebungen zu identifizieren und zu beheben. Zielgruppe sind sowohl Unternehmen als auch öffentliche Verwaltungen, die mit der Neuvorstellung sowohl AWS- als auch Azure-Landschaften bewerten und sichern können.

Hewlett Packard wirft ein Auge auf Morpheus Data

Do., 22.08.2024 - 14:23

Hewlett Packard Enterprise hat angekündigt, das auf Hybrid-Cloud-Management und Automatisierung spezialisierte Unternehmen Morpheus Data übernehmen zu wollen. Morpheus Data setzt in seinem gleichnamigen Plattformprodukt auf weitgehende Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern. So unterstützt es neben VMwares Hypervisor nahezu alle Konkurrenzprodukte wie Nutanix, KVM, Microsoft Hyper-V sowie mehr als 100 Integrationen mit anderen Herstellern in seiner Plattform.