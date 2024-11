Manipulationssicher: Neue HP-Suite für Geräteintegrität

Die Notwendigkeit solcher Sicherheitsfunktionen steigt mit der zunehmenden Verbreitung von hybridem Arbeiten und ortsunabhängigen Tätigkeiten. Geräte, die während Transport oder Betrieb kurzzeitig in die Hände Unbefugter gelangen, sind besonders anfällig für Manipulationen. Die neue Lösung von HP soll helfen, solche Sicherheitslücken zu schließen.

Die HP Enterprise Security Edition umfasst hierfür mehrere Funktionen. Mit der Firmware-Sperre wird unbefugter Zugriff auf die Gerätefirmware verhindert. Ein kryptografischer, kennwortloser Authentifizierungsprozess sorgt dafür, dass Systeme nicht ohne Berechtigung entsperrt werden können. Zudem ermöglichen Plattform-Zertifikate die Verifizierung, dass Hardware- und Firmware-Komponenten seit der Herstellung nicht verändert wurden.

Ergänzt wird das Angebot durch den Sure Start Virtualisierungsschutz, der Pre-Boot-Angriffe durch bösartige Firmware von Drittanbietern verhindert. Unternehmen sollen damit in der Lage sein, die Integrität von Hardware und Firmware durchgängig zu kontrollieren und zu sichern – von der Produktion bis zum Ende der Nutzungsdauer. Die Sicherheitslösung soll IT-Teams nicht nur den Schutz sensibler Daten erleichtern, sondern auch das Vertrauen in die Lieferkette und die Geräteintegrität erhöhen.