PowerShell-Hack: So läuft der Microsoft Store in der Sandbox

Ein neues PowerShell-Skript des YouTubers und Entwicklers ThioJoe erlaubt es, den Microsoft Store innerhalb der Windows Sandbox zu installieren – ganz ohne zusätzliche Tools oder fremde APIs. Damit können Nutzer nun auch in der isolierten Testumgebung Apps direkt aus dem Store beziehen.

Das PowerShell-Skript von ThioJoe nutzt ausschließlich Microsofts eigene Update-Infrastruktur und verzichtet komplett auf externe Abhängigkeiten, was es für sicherheitsbewusste Admins besonders interessant macht. Die technische Umsetzung basiert auf SOAP-Anfragen an den Windows Update Service.

Hierbei lädt das Skript die Store-App sowie alle benötigten Abhängigkeiten automatisiert herunter, entpackt und installiert sie in der laufenden Sandbox-Session. Wer möchte, kann den Download oder die Installation optional überspringen, etwa für Testzwecke oder zur Archivierung der Dateien. Besonderer Clou: Die Region der Sandbox wird automatisch auf die USA eingestellt – ein notwendiger Schritt, damit der Store korrekt funktioniert.

Mit dieser Lösung schließt ThioJoe eine kleine, aber praktische Lücke für alle, die Windows Sandbox intensiver nutzen wollen. Gerade Administratoren und Entwickler, die regelmäßig neue Software testen, profitieren davon, unkompliziert Zugriff auf Store-Apps in einer sicheren Umgebung zu erhalten. Das vollständige Skript steht auf GitHub zur Verfügung und wurde zuletzt am 4. August 2025 aktualisiert.