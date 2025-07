WSUS außer Takt: Microsoft bestätigt Update-Panne

WSUS ist ein zentrales Werkzeug in Unternehmensnetzwerken, mit dem sich Windows-Updates intern verteilen und verwalten lassen. Die Software synchronisiert üblicherweise täglich automatisch mit Microsofts Update-Servern, kann aber auch manuell angestoßen werden. Seit etwa Mitternacht (ET) berichten Administratoren von fehlgeschlagenen Verbindungen, Zeitüberschreitungen und .NET-Fehlern im Zusammenhang mit der Synchronisierung.

Microsoft hat das Problem mittlerweile laut einem Bericht auf Bleepingcomputer.com bestätigt. Laut einer Stellungnahme handelt es sich um eine fehlerhafte Update-Revision in der sogenannten "Storage Layer". Diese verhindert, dass Clients erfolgreich mit dem Microsoft Update Service kommunizieren. Davon betroffen sind nicht nur WSUS-Installationen, sondern auch System Center Configuration Manager (SCCM), sofern dieser auf WSUS aufsetzt.

Fehlermeldungen wie "Unable to connect to the remote server" oder "A connection attempt failed" häufen sich in den Logs. Ein offizielles Workaround gibt es bislang nicht, Microsoft arbeitet jedoch laut eigener Aussage bereits an einer Lösung. Ein Zeitrahmen für die Fehlerbehebung wurde bisher nicht genannt. Für Administratoren bedeutet das: Geduld bewahren und die Lage beobachten. Updates lassen sich derzeit nicht über die gewohnten Kanäle ausrollen – ein Umstand, der in sicherheitskritischen Infrastrukturen schnell zum Problem werden kann.