Migration von Druckservern zu Windows Server 2022 (1)

Druckservermigrationen sind eine bekannte Herausforderung, wobei der Umzug der einzelnen Drucker auf einen neuen Druckserver dabei meistens die niedrigste Hürde darstellt. Darüber hinaus gilt es aber, die Drucker des neuen Druckservers den Benutzern zugänglich zu machen. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass mit dem Rollout alles funktioniert wie zuvor – besonders hinsichtlich des Drucks aus Applikationen. Wir zeigen Tools und Herangehensweisen, um eine Migration der Druckserver so optimal wie möglich zu gestalten.

Nicht nur der Umstieg auf ein neues Betriebssystem – wie hier Windows Server 2022 – kann ein Grund für eine Druckservermigration sein. Steht das Ablösen des aktuellen Betriebssystems seitens des Herstellers durch ein neueres an, sollten Sie den Umstieg spätestens dann in Angriff nehmen, wenn der Support des aktuell eingesetzten Serverbetriebssystems endet. Aber auch der Austausch einer geleasten Druckerflotte, der die Einführung neuer Druckermodelle oder sogar eines anderen Druckerherstellers mit sich bringt, kann den Anstoß zur Migration geben. Und wenn Sie allgemein nicht behebbare Probleme mit Ihrem Druckserver haben, ist eine Druckservermigration ein legitimes Mittel.

Last but not least ein eher kosmetischer Ansatz einer Druckservermigration: die Restrukturierung der eigenen Druckinfrastruktur. Diese schauen wir uns vor allem im Bereich "Optimierungen im Rahmen der Migration" näher an. Dies kann entweder der Auslöser einer Druckservermigration oder im Rahmen einer ohnehin anstehenden Umstellung als günstige Gelegenheit zur Restrukturierung und Optimierung erfolgen.

Ist- und Soll-Analyse durchführen

Wie bei fast allen anderen Projekten auch sollten Sie sich erstmal im Klaren darüber werden, wie die Ausgangslage aussieht. Im ersten Schritt ermitteln Sie, wie viele Druckserver und Drucker vorhanden sind, die migriert werden müssen. Eine technische Hilfestellung stellt Ihnen Microsoft in Form der Druckerverwaltungs-MMC bereit. Über diese lassen sich im linken Bereich einfach Filter erstellen, die Sie über einen Rechtsklick exportieren, beispielweise im CSV-Format, das Sie anschließend weiterverarbeiten.

Weiterhin müssen Sie vorab prüfen, welche Client-Betriebssysteme im Einsatz sind. Gibt es beispielsweise noch 32-Bit-Systeme, für die Sie entsprechende Treiber bereitstellen müssen? Zudem sollten Sie untersuchen, aus welchen Applikationen die Benutzer drucken. Hier prüfen Sie etwa, ob Applikationen in Betrieb sind, die einen Direktdruck auf den Druckserver ausführen, beispielsweise über einen auf dem Druckserver installierten Dienst.

Auch eine Ist-Aufnahme der eingesetzten Treiber und Druckermodelle ist ein häufig vernachlässigter Punkt vor Beginn einer Druckservermigration. Durch die frühzeitige Ist-Aufnahme der Treiber und Druckermodelle sind Sie später in der Lage zu ermitteln, ob sich diese auf dem Migrationszielserver überhaupt noch einsetzen lassen.

Nachdem Sie sich ein Bild von der vorhandenen Infrastruktur gemacht haben, definieren Sie Ihre Ziele klar. So ist denkbar, dass Sie mit so wenig Aufwand wie möglich Drucker auf einen neuen Server migrieren oder darüber hinaus die bestehende Druckinfrastruktur in diesem Zuge optimieren. Spätestens bei der Soll-Definition bekommen Sie einen groben Überblick darüber, wieviel Aufwand die Druckservermigration bedeutet und was für Auswirkungen diese auf die Benutzer hat. Den Optimierungsmöglichkeiten, die Sie in der Soll-Definition berücksichtigen können, haben wir einen eigenen Abschnitt in diesem Artikel gewidmet.

ln/jp/Nicolay Schöttler

Im zweiten Teil der Workshopserie schildern wir detailliert, wie Sie die einzelnen Drucker umziehen. Im dritten und letzten Teil gehen wir darauf ein, warum Sie eine Testphase einplanen sollten, bevor Sie alle Benutzer auf den neuen Druckserver umstellen.