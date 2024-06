Meister der Verbindungspfeile

Wenn sie bisher auf PowerPoint zum Festhalten von Ideen gesetzt haben und auf der Suche nach einer Alternative sind, sollten Sie einen Blick auf "MindMeister" werfen. Damit kommen Sie beim sogenannten Mindmapping unter Umständen einfacher ans Ziel und bedienen sich dabei zahlreicher Vorlagen. Viele der Funktionen der Webseite sind zudem per Shortcut möglich.

Wenn gewünscht, ist mit "MindMeister" auch die Darstellung mehrerer Layouts auf einer Canvas-Oberfläche möglich. Durch die schicken Themes des Onlinetools können sie mehr Farbe und Design für bessere Lesbarkeit in die Projekte einfließen lassen. Nicht zuletzte lassen sich auch Beziehungen zwischen einzelnen Mindmaps herstellen und Verbindungen einbauen. Das Werkzeug ist in der Basic-Variante kostenfrei und bietet auch dann schon eine Integration in Microsoft Teams, ist allerdings auf drei Mindmaps beschränkt.