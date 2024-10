Aufpoliertes Kubernetes-Management

Mirantis hat eine neue Version von Lens vorgestellt, einem Kubernetes-Management-Tool mit laut Hersteller inzwischen mehr als einer Million Benutzern. Die Software will nun mit einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche für mehr Übersichtlichkeit und Produktivität sorgen. Dazu gehört auch ein neuer Navigator, der das gesamte Cluster- und Ressourcen-Management in einer einzigen Ansicht zusammenfasst.

Durch das neue Design von Lens müssen Benutzer laut Anbieter Mirantis nicht mehr zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln und können in mehreren Tab-Ansichten arbeiten, um schneller zwischen einzelnen Aufgaben zu wechseln. Das erweiterte Detail-Panel hebt wichtige Informationen deutlicher hervor, während verbesserte Metrik-Ansichten Echtzeit- und Verlaufsdaten liefern. Ein Event-Overlay-Feature soll die Fehlersuche vereinfachen. Zu den weiteren Neuerungen zählt eine optimierte Anbindung an AWS-EKS-Cluster, bei der bestehende Sicherheits- und IAM-Konfigurationen berücksichtigt werden. Nicht zuletzt will die neue Version mit einer deutlichen Steigerung der Performance punkten sowie durch verschiedene Fehlerbehebungen zu einem robusteren und noch stabileren System beitragen.

Auch das Team-Management will der Anbieter weiter verbessert haben, darunter den Prozess für die gemeinsame Nutzung von Lens-Spaces und -Clustern. Übersichtlicher und aufgeräumter präsentiert sich laut Mirantis darüber hinaus die Benutzeroberfläche des Security Centers, inklusive verbesserter Schwachstellen- und Sicherheitslücken-Erkennung und erweiterter Unterstützung für den Open-Source-Sicherheits-Scanner Trivy. Details zu den einzelnen Neuerungen finden sich im Lens-Blog.