Data Fabric und KI: Der Schlüssel zur Auflösung von Datensilos

Unternehmen kämpfen zunehmend mit zersplitterten IT-Landschaften, komplexen Datenstrukturen und isolierten Informationsinseln. Diese Hindernisse bremsen den Ausbau effizienter, digitaler Prozesse. Der Beitrag zeigt, wie Data-Fabric-Werkzeuge Datenquellen intelligent vernetzen und eine konsistente Datenbasis schaffen. So lassen sich Prozesse automatisieren, KI-Projekte erfolgreich realisieren und Compliance-Vorgaben einfacher einhalten.

Eine der größten Herausforderungen für IT-Administratoren in der heutigen Unternehmenslandschaft ist die nachhaltige Beseitigung von Datensilos. Während die Organisationen kontinuierlich neue Anwendungen und Clouddienste integrieren, wächst die Fragmentierung der Daten. Die Folge sind isolierte Informationsinseln, die den unternehmensweiten Zugriff auf aktuelle und valide Daten erheblich erschweren. Die zunehmende Komplexität und Vielfalt der IT-Landschaft verschärft diese Problematik: Systeme werden oft unabhängig voneinander eingeführt und gepflegt, ohne dass eine konsistente Datenstrategie dahintersteht. So entstehen Strukturen, in denen Daten zwar vorhanden, aber nicht durchgängig nutzbar sind.

Gerade im Kontext der Digitalisierung und Automatisierung ist eine konsistente Datenbasis jedoch unerlässlich. Prozesse, die auf fehlerhaften, veralteten oder nur partiell zugänglichen Informationen beruhen, verlieren an Effizienz und Aussagekraft. Die Folge sind unnötige Reibungsverluste in den Fachbereichen, ein erhöhter Abstimmungsaufwand sowie Verzögerungen bei der Entwicklung neuer Lösungen. Darüber hinaus erschwert die Heterogenität der Datenbasis die Einhaltung von Compliance-Vorgaben und führt oftmals zu einem erhöhten Aufwand bei der Verwaltung von Zugriffsrechten und Datenqualität.

Das gleiche gilt für die Implementierung von KI-Modellen. Um diese in das Unternehmen und seine Prozesse einzubinden, ist eine organisierte und ganzheitliche Datenbasis das Fundament. Die Schaffung einer einheitlichen virtuellen Datenschicht bricht also nicht nur Datensilos auf, sondern bietet gleichzeitig einen fruchtbaren Boden für weitere KI-Projekte – zwei Fliegen mit einer Klappe.

Data Fabric als Schlüsseltechnologie für durchgängige Datenintegration

In den vergangenen Jahren hat sich Data Fabric als zukunftsfähige Antwort auf die Herausforderungen der Datenintegration etabliert. Im Gegensatz zu klassischen Ansätzen, bei denen Daten aufwändig migriert oder zentralisiert werden müssen, setzt Data Fabric auf eine intelligente Vernetzung vorhandener Systeme. Dabei entsteht eine virtuelle Datenschicht, die die Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit zugänglich macht, ohne die bestehenden Strukturen grundlegend zu verändern. Für IT-Administratoren bedeutet dies einen deutlichen Effizienzgewinn, da sie nicht länger komplexe und fehleranfällige Migrationsprojekte steuern müssen.

Durch die Konsolidierung der Zugangspunkte und die Bereitstellung einer zentralen Plattform für den Zugriff, die Integration und Analyse von Daten aus unterschiedlichsten Quellen wird die unternehmensweite Sichtbarkeit und Nutzbarkeit von Daten erheblich verbessert. Data Fabric ermöglicht genau diese einheitliche Sicht, ohne dass die Daten aus ihren Ursprungssystemen migriert werden müssen. Dadurch können Unternehmen auf Informationen aus Fachanwendungen, Datenbanken, Archivsystemen und anderen Quellen zugreifen und diese direkt für Analysen oder operative Entscheidungen nutzen.

Die Einführung einer Data Fabric vereinfacht sowohl die Anbindung neuer Datenquellen als auch die Umsetzung von Governance- und Sicherheitsrichtlinien. Dank der zentralen Steuerung lassen sich Zugriffsrechte einheitlich verwalten und Datenqualitätsregeln unternehmensweit durchsetzen. Gleichzeitig bleibt die Flexibilität erhalten, um auf neue Anforderungen schnell reagieren zu können, etwa bei der Integration zusätzlicher Applikationen oder dem Ausbau von Self-Service-Angeboten für die Fachbereiche. Das Ergebnis ist eine konsistente, aktuelle und nutzbare Datenbasis, die den Grundstein für innovative Geschäftsprozesse legt.

Künstliche Intelligenz in der Datenvernetzung

Mit der Verfügbarkeit einer unternehmensweiten, einheitlichen Datenbasis eröffnen sich neue Potenziale für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. KI-gestützte Anwendungen sind darauf angewiesen, dass Daten vollständig, aktuell und in hoher Qualität vorliegen. Nur wenn alle relevanten Informationen aus unterschiedlichen Quellen zuverlässig zusammengeführt werden, können Machine-Learning-Modelle präzise Ergebnisse liefern und Entscheidungsprozesse sinnvoll unterstützen. Data Fabric schafft die technische Grundlage, um KI-Projekte unter realen Bedingungen erfolgreich zu skalieren.

Darüber hinaus kann KI selbst aktiv zur Optimierung der Datenlandschaft beitragen. Moderne Algorithmen sind in der Lage, Zusammenhänge und Datenqualitätsprobleme automatisch zu erkennen, redundante oder inkonsistente Bestände zu identifizieren und Vorschläge für die Harmonisierung zu machen. So lassen sich fehlerhafte oder unvollständige Informationen frühzeitig erkennen und direkt korrigieren oder ergänzen. Dies minimiert Fehlerquellen, beschleunigt Prozesse und erhöht die Konsistenz der Datenbestände. In der Kombination mit Data Fabric entsteht so ein dynamisches Datenökosystem, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und für eine nachhaltige Verbesserung der Datenqualität sorgt.

IT und Governance im Zusammenspiel

Die nachhaltige Beseitigung von Datensilos erfordert eine enge Verzahnung von Technologie, Prozessen und Governance. Data Fabric bietet hierbei einen praxistauglichen Rahmen, der bestehende IT-Investitionen schützt und zugleich die Integration neuer Technologien erleichtert. In Verbindung mit KI entsteht eine leistungsfähige Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, datengetriebene Projekte schneller und sicherer umzusetzen. IT-Administratoren übernehmen in diesem Wandel eine zentrale Rolle, indem sie nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die fortlaufende Optimierung der Datenlandschaft verantworten.

Zudem ist es essenziell, effektive Mechanismen für Data Governance und Compliance zu etablieren. Nur so lassen sich Datenintegrität, Sicherheit und Datenschutz auch in stark integrierten Datenökosystemen gewährleisten. Die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben und unternehmensweiten Standards schafft Vertrauen in die Datenbasis und fördert die verantwortungsvolle Nutzung von Informationen im gesamten Unternehmen.

Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor bei der Überwindung von Datensilos ist die unternehmensweite Zusammenarbeit. Eine gemeinsame Plattform mit vollständiger Datenübersicht fördert die teamübergreifende Kooperation, erleichtert den Wissensaustausch und beschleunigt Innovationen. Durch die Auflösung von Abteilungsgrenzen im Datenmanagement lassen sich Synergien heben und die Wertschöpfung aus Daten signifikant steigern.

Fazit

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenstrategie sowie der Ausbau von Automatisierung und künstlicher Intelligenz werden in Zukunft darüber entscheiden, wie erfolgreich Unternehmen aus ihren Daten Mehrwert generieren. Wer frühzeitig auf moderne, flexible Plattformen wie Data Fabric setzt, um Datensilos aufzulösen und die Potenziale von KI nutzt, verschafft sich einen entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb und legt die Basis für nachhaltige digitale Transformation. (ln)

Über den Autor: Thomas Lorenz ist Director Solutions Consulting for Central Europe bei Appian.