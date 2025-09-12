Fehlerhafte Bildschirmpixel aufspüren

Ein kleiner schwarzer Punkt auf dem Monitor kann schnell stören: Tote Pixel oder eingebrannte Bereiche treten bei LCD-, LED- und Plasma-Displays gelegentlich auf. Mit der kostenlosen Software Pixel Réa lässt sich prüfen, ob ein Bildschirm betroffen ist – und in manchen Fällen sogar eine Reparatur versuchen.

Das Tool Pixel Réa arbeitet mit Farbstimulation: Zunächst zeigt es nacheinander verschiedene Farben an, um defekte Pixel sichtbar zu machen. Werden Fehler gefunden, können Nutzer zwischen drei Reparaturmodi wählen. Die kurzen Varianten dauern nur wenige Minuten, während der "Aggressiv"-Modus bis zu drei Stunden beanspruchen kann.

Komplett tote Pixel lassen sich zwar nicht wiederbeleben, doch bei frisch aufgetretenen oder instabilen Fehlern bestehen Chancen auf Besserung. Zusätzlich eignet sich Pixel Réa als schneller Test für Neuanschaffungen oder gebrauchte Monitore. So lassen sich schon vor dem Kauf defekte Pixel aufspüren – gerade dann hilfreich, wenn Händler eine Null-Totpixel-Garantie bieten.