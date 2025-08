NIS2 verlangt mehr: So sichern Sie OT und IoT richtig ab

Mit der NIS2-Richtlinie steigen die Anforderungen an Cybersicherheit in kritischen Infrastrukturen spürbar – besonders dort, wo IT auf industrielle Steuerung trifft. Markus Bauer, Technology Evangelist bei Acronis, erklärt im Interview, wie Unternehmen in komplexen OT- und IoT-Umgebungen regulatorische Vorgaben umsetzen können.