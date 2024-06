Nachwuchs für Cybersecurity

Am 4. Juni erhielten 50 Absolventen des SANS Institute und der Allianz ihre Zertifikate der Allianz Cyber Talent Academy in München. Mehr als 1000 Bewerber aus 49 Ländern hatten sich für das Programm angemeldet, das im November 2023 in Kooperation mit der African Girls Can Code Initiative (AGCCI) und weiteren Partnern gestartet wurde.