Netzwerktopologie mit PRTG Network Monitor

Die PRTG-Funktion zum Erfassen und Visualisieren der Netzwerktopologie nennt sich "Network Auto-Discovery" und hilft Ihnen dabei, einen umfassenden Überblick über Ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur zu gewinnen. Um die automatische Erkennung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie in PRTG den Gerätebaum und wählen Sie die Gruppe aus, in der Sie die Erkennung durchführen möchten. Klicken Sie auf "Auto- Discovery" in der Objektleiste am oberen Bildschirmrand. Konfigurieren Sie die Erkennungseinstellungen. Hier legen Sie den IP-Bereich festlegen, den PRTG scannen soll, sowie die zu verwendenden Protokolle (SNMP, WMI). Starten Sie den Erkennungsvorgang.

Nach Abschluss der Erkennung lässt sich die Netzwerktopologie visualisieren. Gehen Sie zu "Maps" und klicken Sie auf "Add Map". Wählen Sie "Create Map from Network Auto-Discovery" aus. PRTG erstellt nun automatisch eine interaktive Karte Ihres Netzwerks, die die gefundenen Geräte und ihre Verbindungen zueinander zeigt. Diese Visualisierung bietet mehrere Vorteile:

Schneller Überblick: Sie sehen auf einen Blick, wie Ihre Netzwerkgeräte miteinander verbunden sind.

Fehlerdiagnose: Bei Problemen können Sie in kürzester Zeit erkennen, welche Geräte betroffen sind und wie sich Ausfälle auf das Gesamtnetzwerk auswirken könnten.

Kapazitätsplanung: Die Visualisierung hilft Ihnen dabei, potenzielle Engpässe oder überlastete Verbindungen zügig zu identifizieren.

Dokumentation: Die automatisch erstellten Karten können als Basis für Ihre Netzwerkdokumentation dienen.

Die erstellte Karte lässt sich weiter anpassen, indem Sie zusätzliche Sensoren hinzufügen, das Layout ändern oder benutzerdefinierte Elemente einfügen. Beachten Sie, dass für eine effektive Erkennung und Visualisierung SNMP auf Ihren Netzwerkgeräten aktiviert sein sollte. Außerdem empfiehlt es sich, das Auto-Discovery regelmäßig durchzuführen, um Änderungen in Ihrer Netzwerkstruktur zu erfassen. Detaillierte Informationen finden Sie in der PRTG-Dokumentation.