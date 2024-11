Neue Videos in unserer Mediathek

Am 1. November wurde Windows Server 2025 veröffentlicht. Wer mehr über die neuen Features wissen möchte, aber nicht bis zum im kommenden Frühjahr erscheinenden Sonderheft des IT-Administrator warten will, sollte einen Blick in unsere Mediathek werfen. Dort haben wir ein Video verlinkt, das die wichtigsten Neuerungen des aktuellen Server-Betriebssystems vorstellt. Virtualisierungs- und Container-Admins finden dort außerdem noch ein Tutorial, das erklärt, wie sie Docker auf Proxmox installieren und mit Portainer verwalten.

Eines der neuen Videos in unserer Mediathek erklärt, wie Sie Docker in Proxmox installieren und mit Portainer verwalten. Hierfür werden ein Ubuntu-Container erstellt, Docker und Docker Compose installiert sowie das Portainer-Webinterface eingerichtet, um Docker-Container einfach zu administrieren. Das Video zielt darauf ab, Usern eine benutzerfreundliche Einführung in die Virtualisierung von Services mit Docker in einer kleineren Netzwerkumgebung zu geben.

Um die wichtigsten Neuerungen von Windows Server 2025 dreht sich dann der zweite Webcast, in dem der Microsoft-MVP Manfred Helber den Fokus auf Aktualisierungen bei Hyper-V und Storage Spaces Direct legt. Auch das neue Hotpatching-Feature bleibt nicht außen vor, das ein Update im laufenden Betrieb ermöglicht.

Im Detail und auf 180 Seiten beschäftigt sich auch das nächste Sonderheft des IT-Administrator mit Windows Server 2025. Bis zum Erscheinen müssen Sie sich noch bis Ende April gedulden. Doch Vorbestellungen – auch zum vergünstigten Abonnenten-Preis – sind bereits jetzt möglich.