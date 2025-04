Neues Design für Wikipedia

Die deutschsprachige Wikipedia zeigt sich seit dem 1. April 2025 in einem völlig neuen Look. Die frische Benutzeroberfläche "Vector 2022" kommt nach drei Jahren Entwicklungszeit durch die Wikimedia Foundation und soll das Leben für Leser und aktive Mitarbeiter gleichermaßen angenehmer machen.

Zu den praktischen Neuerungen bei Wikipedia gehört ein Inhaltsverzeichnis, das jetzt links am Bildschirmrand bleibt und beim Scrollen mitläuft – so behalten die Nutzer stets den Überblick. Auch die Suche wurde aufgepeppt und liefert jetzt Vorschläge und Vorschaubilder während der Eingabe. Die Texte werden künftig nicht mehr über den ganzen Bildschirm gezogen, sondern haben eine schmalere Lesebreite bekommen, wobei sich die breite Ansicht weiterhin einschalten lässt.

Hilfreich etwa für die Nacht ist der Dark Mode, auf den Wiki-Fans schon lange gewartet haben. Er schont die Augen und macht die Seite für mehr Menschen zugänglich. Dazu kommen praktische Features wie zusammenklappbare Menüs, eine besser platzierte Sprachauswahl und für eingeloggte Nutzer eine Kopfzeile, die beim Scrollen oben bleibt.

Bei der Entwicklung von "Vector 2022" haben Freiwillige aus aller Welt mitgemischt und Feedback gegeben. Besonders wichtig war dabei, dass die Seite für alle gut nutzbar ist - Tests mit der Amerikanischen Blindenstiftung haben gezeigt, dass die neue Oberfläche mit Screenreadern deutlich besser funktioniert. Das neue Design ist in den meisten Wikipedia-Versionen schon seit 2023 zu sehen, allen voran in der englischen Wikipedia. Mit dem Update der deutschen Version ist nun auch eines der größten nicht-englischen Wikis auf den modernen Look umgestiegen.