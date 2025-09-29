OSMC 2025: Monitoringwissen aus erster Hand

Die OSMC bringt seit über 15 Jahren internationale Monitoring-Experten zusammen und beleuchtet die neuesten Entwicklungen rund um Open-Source-Tools. Auch in diesem Jahr stehen praxisnahe Einblicke, Zukunftstrends und der direkte Austausch mit der Community im Mittelpunkt. Unsere Leser profitieren dabei exklusiv von einem Ticketrabatt.

Die Open Source Monitoring Conference (OSMC) gilt seit mehr als 15 Jahren als wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus dem Bereich IT-Monitoring. Jährlich kommen über 250 internationale Teilnehmer zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen, Werkzeuge und Methoden auszutauschen. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Erfahrungen: Entwickler, Administratoren und Experten aus Unternehmen berichten, wie sie Monitoringsysteme in komplexen IT-Umgebungen einsetzen und weiterentwickeln.

Das Themenspektrum reicht von klassischen Monitoringansätzen bis hin zu Strategien für hybride Clouds, Container und Microservices. Neben Vorträgen zu Best Practices, neuen Technologien und Fallstudien bietet die Konferenz auch Workshops, in denen einzelne Themen vertieft werden können. Durch den Austausch in der Community erhalten die Teilnehmer Impulse, wie sich Monitoringlandschaften stabiler, skalierbarer und zukunftssicher gestalten lassen.

Für unsere Leser gibt es einen 15-prozentigen Rabatt auf das Konferenzticket. Verwenden Sie dazu beim Kauf den Voucher-Code "IT-Administrator".