Observability als Fundament digitaler Resilienz

Die ernüchternde Erkenntnis für Unternehmen lautet: Softwareausfälle lassen sich nicht vollständig vermeiden. Entscheidend ist vielmehr, ob ein solcher Vorfall zum medialen Problem wird – oder nur intern auffällt. Maßgeblich dafür ist die Fähigkeit, Fehler in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und direkt zu beheben. Klassisches Monitoring stößt hier an Grenzen, denn es basiert meist auf fragmentierten Datensilos und voneinander getrennten Verantwortlichkeiten. Observability geht einen Schritt weiter.

Monitoring erkennt Symptome – Observability deckt Ursachen auf. Erst wenn Metriken, Logs und Traces im Zusammenhang betrachtet werden, ergibt sich ein präzises Lagebild. Moderne Observability-Plattformen erfassen den Zustand einzelner Systeme undrekonstruieren aus verteilten Signalen eine zusammenhängende Wirkungskette. KI-gestützte Root-Cause-Analysen helfen dabei, Zusammenhänge zu verstehen und aus Alarmfluten zielgerichtete Antworten abzuleiten.

Um robuste und widerstandsfähige Software bereitzustellen, ist eine durchgängige, KI-gestützte End-to-End-Observability erforderlich. Sie schafft eine konsistente, verlässliche Sicht auf das gesamte System – eine "Single Source of Truth". Digitale Unternehmenslandschaften werden immer vielschichtiger: Cloudnative Applikationen, Multicloud-Architekturen, Third-Party-Services, APIs und zunehmend auch KI-Komponenten prägen die Realität. Diese Komplexität macht es schwer, Risiken, Performance und Stabilität im großen Maßstab gezielt zu steuern.

Verborgene Schwachstellen im Software-Stack

Unternehmen sind heute auf ein eng vernetztes Technologie-Ökosystem angewiesen. Ein fehlerhaftes Update oder eine Sicherheitslücke in einem weit verbreiteten Drittanbieter-Agenten kann sich binnen Minuten auf diverse Systeme auswirken – mit Konsequenzen für Kundenerlebnis, Betrieb und letztlich auch die Betriebskontinuität.

Besonders kritisch sind Vorfälle, bei denen externe Komponenten betroffen sind, etwa Bibliotheken, Agenten oder Infrastrukturdienste, die tief in bestehende Workflows eingebunden sind. In solchen Fällen hängt die Reaktionsfähigkeit davon ab, wie schnell sich Wechselwirkungen entlang der Software-Lieferkette erkennen lassen. Ohne Observability bleiben diese Zusammenhänge oft verborgen. So vergeht wertvolle Zeit, bis gezielte Maßnahmen greifen.

Zentrale Observability-Dashboards geben IT-Teams einen Echtzeitüberblick über Anwendungsgesundheit, Infrastruktur und Nutzererfahrung. (Quelle: Dynatrace)



Solche Szenarien werden in naher Zukunft zur Regel, nicht zur Ausnahme. Doch wenn etwas passiert, fehlen vielen Teams die nötigen Einblicke – das verzögert die Reaktion und Wiederherstellung. Wer wirklich steuerungsfähig bleiben will, benötigt volle Transparenz über die gesamte digitale Lieferkette hinweg. Einfaches Monitoring reicht dafür nicht aus. Während klassisches Monitoring oft auf Einzelmetriken oder Warnmeldungen fokussiert ist, liefert Observability ein integriertes, aktuelles Lagebild über alle Komponenten hinweg – von der Infrastruktur über Services bis hin zur Nutzererfahrung. So entstehen fundierte Entscheidungen in Echtzeit und im relevanten Kontext.

Auch regulatorische Anforderungen rücken Observability zunehmend ins Zentrum. Ob DORA, NIS2 oder ISO 27001 – viele Vorgaben setzen voraus, dass Vorfälle nachvollziehbar dokumentiert, systematisch erkannt und proaktiv gemanagt werden. Observability liefert die technische Grundlage dafür: Sie macht Sicherheitsverletzungen, Abweichungen oder Ausfälle nicht nur sichtbar, sondern auch erklärbar und unterstützt automatisiertes Reporting ebenso wie präventive Absicherung.

Observability: Von der IT-Funktion zur strategischen Grundsatzentscheidung

Moderne Observability geht über den operativen IT-Betrieb hinaus. Sie entwickelt sich zu einem zentralen Baustein unternehmerischer Resilienzstrategien. Denn sie hilft dabei, Risiken zu managen, Verfügbarkeit sicherzustellen und digitales Vertrauen langfristig zu erhalten.

Durch den Einsatz KI-gestützter Verfahren lassen sich Anomalien frühzeitig erkennen, Ursachen in komplexen Umgebungen präzise analysieren und Gegenmaßnahmen automatisiert einleiten. Das reduziert die Mean Time to Resolution (MTTR) signifikant – und führt zu stabileren, effizienteren und reaktionsfähigeren Betriebsabläufen. Gleichzeitig entsteht für die Teams der Freiraum, Innovation voranzutreiben, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen. In einer Zeit, in der digitale Resilienz und Innovationsgeschwindigkeit zusammen gedacht werden müssen, ist das ein entscheidender Vorteil.

Komplexität als strategische Stärke nutzen

Resiliente Systeme sind nicht störungsfrei – aber sie sind in der Lage, Unterbrechungen abzufedern, bevor sie eskalieren. Das erfordert Investitionen auf mehreren Ebenen: kulturell, technologisch und prozessual. Dazu gehören geteilte Verantwortlichkeiten zwischen den Teams ebenso wie fortschrittliche Deployment-Strategien, etwa Canary Releases, Blue/Green-Rollouts oder Feature Flags.

Diese Konzepte funktionieren allerdings nur, wenn Echtzeitdaten zur Verfügung stehen und klar ist, was passiert, warum es passiert – und wie man gezielt reagieren kann, bevor Nutzer überhaupt etwas bemerken.

Agentic AI: Neue Dimensionen von Risiko und Verantwortung

Mit dem Aufkommen agentischer KI gewinnt ein neuer Komplexitätsfaktor an Bedeutung. Agentic AI kann so programmiert werden, dass sie eigenständig handelt – etwa Konfigurationen verändert, Workflows auslöst oder Code deployt, ohne dass Menschen direkt eingreifen. Das steigert die Produktivität, erhöht aber auch das Risiko.

Ein missverstandener Prompt oder ein fehlerhaft agierender Agent kann in Maschinen­geschwindigkeit massive Folgefehler verursachen. Kleine Abweichungen können sich zu großflächigen Problemen ausweiten – schneller, weiter und schwerer kontrollierbar als je zuvor. Genau hier wird eine KI-gestützte Observability-Plattform zur Notwendigkeit: nicht nur, um zu sehen, was Agenten tun, sondern auch, wie sie handeln, mit wem sie interagieren, und wann menschliche Eingriffe geboten sind. Observability schafft die Basis, Agentic AI sicher zu nutzen und den Übergang zu autonomen Betriebsmodellen zu ermöglichen.

Hinzu kommt: Viele agentische Systeme agieren im Hintergrund und treffen Entscheidungen, die nicht ohne Weiteres nachvollziehbar sind, etwa durch automatisierte API-Calls, Konfigurationsänderungen oder Self-Deployment-Prozesse. Ohne transparente Sicht auf diese Vorgänge besteht das Risiko, dass sogenannte "Silent Failures" unentdeckt bleiben. Observability schafft hier den entscheidenden Kontroll-Layer: Sie zeigt, wann ein Agent agiert, wie er mit anderen Systemen interagiert und ob dabei kritische Schwellenwerte verletzt werden.

Fazit: Resilienz heißt vorbereitet sein

Zukunftsfähige Unternehmen sind jene, die neue Technologien wie Agentic AI schnell adaptieren – und zugleich deren Risiken realistisch einschätzen und beherrschbar machen. Dazu gehört auch der Wechsel von reaktiven zu präventiven Betriebsmodellen. Eine KI-gestützte Observability-Plattform kann präzise Reaktionen automatisieren – ohne dass erst jemand den "Automatisierungsknopf" drücken muss. Organisationen, die heute in solche Fähigkeiten investieren, schaffen nicht nur die Grundlage für die nächste Störung, sondern auch für Vertrauen, Agilität und nachhaltige Innovationskraft, die sich direkt in Geschäftserfolg übersetzen lässt.

Widerstandsfähigkeit bedeutet längst nicht mehr nur, Krisen zu überstehen, sondern sie antizipieren, kontrolliert zu absorbieren und gestärkt daraus hervorzugehen. Resilienz wird damit zur Voraussetzung für Innovation mit System und zur Grundlage für eine digitale Wertschöpfung, die auch unter Druck belastbar bleibt. (ln)

Über den Autor: Bob Wambach ist VP Portfolio & Strategy bei Dynatrace.