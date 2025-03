Online-Intensivseminar Active-Directory-Security

In modernen IT-Umgebungen bleibt das Active Directory (AD) eines der Hauptziele von Cyberangriffen – ob bei Ransomware-Kampagnen, Datenlecks oder gezielten Spionageaktionen. Unser dreitägiges Online-Intensivseminar vom 30. Juni bis 2. Juli 2025 hilft IT-Administratoren dabei, typische Schwachstellen im AD zu erkennen und wirksam abzusichern.

Die Teilnehmer lernen im Online-Intensivseminar unter anderem, wie Angreifer das AD gezielt ausnutzen, welche Konfigurationsfehler häufig übersehen werden und wie sie Sicherheits-Audits fachgerecht bewerten und in die Praxis überführen.

Im Mittelpunkt stehen dabei technische Grundlagen ebenso wie konkrete Werkzeuge: von PowerShell- und LDAP-Anwendungen über Systemhärtung und sichere AD-Topologien bis hin zur Nachverfolgung von Sicherheitsvorfällen mittels Event Logs. Auch die Anbindung hybrider Infrastrukturen an Entra ID und der Umgang mit privilegierten Konten werden ausführlich behandelt.

Das Seminar findet vom 30. Juni bis 2. Juli statt. Es richtet sich an Admins, IT-Sicherheitsbeauftragte und alle, die für den Schutz von Identitäten in Windows-Umgebungen verantwortlich sind. Die Plätze sind wie immer begrenzt, melden Sie sich deshalb noch heute an. Abonnenten nehmen zum vergünstigten Sonderpreis teil.