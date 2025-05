Jetzt Plätze sichern: Intensivseminar Infrastructure-as-Code mit Terraform

Wer IT-Infrastrukturen zuverlässig und wiederholbar aufbauen will, kommt an Infrastructure-as-Code nicht vorbei. Unser zweitägiges Online-Intensivseminar zu Terraform Ende Juli richtet sich an Administratoren, die einen fundierten Einstieg in die deklarative Beschreibung von IT-Umgebungen suchen. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmer, wie sie mit Terraform plattformunabhängig und effizient arbeiten – von der ersten Installation bis zur Nutzung fortgeschrittener Automatisierungstechniken.